Furgoncino tampona bici: muore un 73enne

Un drammatico scontro in pieno giorno, costato la vita a un uomo: Xhevdet Loshiun, 73enne di Mestrino, è morto dopo essere stato tamponato da un furgoncino.

I fatti

È successo intorno alle ore 10.30 di ieri, sabato 30 aprile, sulla strada regionale 11 proprio a Mestrino: l'uomo stava pedalando per raggiungere il centro del paese quando per cause ancora in corso di accertamento è stato tamponato da un Fiat Doblò guidato da una 32enne di Limena. Un impatto che ha sbalzato dalla bici da donna il 73enne, il quale ha battuto violentemente la testa sul parabrezza dopo essere atterrato sul cofano del furgoncino per poi terminare sull'asfalto. Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del Suem 118, a cui sono bastati pochi istanti per capire che le condizioni del 73enne erano gravissime: l'ambulanza lo ha portato a sirene spiegate all'ospedale di Padova, ma per Xhevdet Loshiun non c'è stato niente da fare. Anche la donna alla guida del Fiat Doblò è stata portata in ospedale in stato di shock. Sul luogo dell'incidente la polizia locale del Consorzio di Padova Ovest per i rilievi del caso.