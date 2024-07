Speranze finite: recuperato anche il secondo corpo dalle acque del Brenta

Anche le ultime speranze sono terminate: nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, è stato trovato nel fiume Brenta il corpo senza vita di Ramesh Ganegedara, 23enne originario dello Sri Lanka.

Ramesh e Bogdan

Alle 22.40 di ieri, domenica 14 luglio, i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano già individuato e recuperato privo di vita una delle due persone disperse dal pomeriggio nelle acque del Brenta a Campo San Martino. Si tratta di Bogdan Stefan Cristoiu, 30enne di origini romene residente a Curtarolo campione di braccio di ferro.

Il ritrovamento

I sommozzatori hanno individuato il corpo in un punto di risacca del fiume a 4 metri di profondità: la salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Con il passare delle ore la vicenda è stata ricostruita con precisione: il 23enne Ramesh Ganegedara, originario dello Sri Lanka, si era tuffato in acqua per un bagno refrigerante, salvo andare in difficoltà a causa della corrente chiedendo aiuto. Una richiesta a cui ha risposto il 30enne, a cui era finito in acqua il pallone da calcio: senza pensarci due volte e si è buttato a sua volta in acqua, riuscendo ad afferrare la mano del giovane cingalese ma venendo trascinato via con lui.

Il cordoglio del governatore

«Sono profondamente colpito - ha detto Luca Zaia - dalla tragica notizia arrivata poco fa del ritrovamento del corpo senza vita di Bogdan Stefan Cristoiu, un giovane di 30 anni di Curtarolo.Bogdan, con un gesto di coraggio e altruismo, si è tuffato ieri 14 luglio nelle acque del Brenta per cercare di salvare un ragazzo cingalese di 23 anni, Ganegedara Ramesh,sorpreso dalla corrente mentre nuotava nelle acque del fiume. Bogdan era un campione di braccio di ferro, ha compiuto un gesto da vero eroe. Alcuni testimoni hanno tentato invano di soccorrere i giovani caduti in acqua. Secondo una prima ricostruzione, Ganegedara si è immerso nel Brenta e, avanzando un po', ha iniziato a non toccare più il fondo ed è stato travolto dalla corrente. Bogdan, vedendo il giovane in difficoltà, non ha esitato un attimo e si è tuffato per tentare di salvarlo, riuscendo anche a prenderlo per una mano. Tuttavia, la forte corrente ha travolto entrambi, facendoli scomparire. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alla tarda sera per cercare tracce di vita, ma invano. Esprimo - ha concluso - le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari di entrambi i giovani, e rendo onore a Bogdan per il suo eroico tentativo di salvare una vita».