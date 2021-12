Tremendo frontale tra due auto: morti sul colpo un uomo e una donna

Una fatale concatenazione di eventi: un uomo di 51 anni e una donna di 48 anni, entrambi di origine siciliana, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 4 dicembre a Codevigo.

I fatti

È successo intorno alle 18.15 sulla Romea, all’altezza di Rosara di Codevigo, dove un’auto era da poco uscita di strada a causa di un colpo di sonno del conducente. Sul posto erano dunque giunti i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, con conseguente rallentamento del traffico. Un 41enne di Ascoli, ignorando cosa era accaduto, ha dunque deciso di azzardare un sorpasso per superare la coda proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo l’Alfa Romeo con i due siciliani a bordo: l’impatto è stato tremendo, e per la coppia non c’è stato nulla da fare.

(Notizia in aggiornamento)