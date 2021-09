Padre uccide la figlia nel giorno del suo compleanno e poi si suicida: i corpi ritrovati in strada

Omicidio-suicidio: i cadaveri di due persone, con ferite da arma da fuoco, sono stati ritrovati nella tarda mattinata di venerdì 17 settembre in via Palù a Sarmeola di Rubano.

I fatti

Sul posto si sono subito recati i carabinieri della locale stazione e del Nucleo investigativo di Padova. I due corpi sono stati ritrovati per strada. Si tratta di padre e figlia. L'uomo, Stelvio Cerqueni, 88 anni di origine serba, residente a Monfalcone (Gorizia), ha raggiunto la figlia 55enne Doriana per il compleanno che cade oggi, 17 settembre. I due avrebbero litigato e il padre avrebbe sparato alla figlia due colpi con la pistola detenuta legamente prima di uccidersi, con un colpo al petto. I corpi sono stati trovati da alcuni parenti giunti per festeggiare il compleanno della 55enne. I carabinieri stanno indagando per scoprire il movente: sembra che i due non si vedessero da moltissimo tempo per vecchi problemi.