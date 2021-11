Ragazzo di 19 anni trovato morto in un capannone abbandonato: ipotesi overdose

Un 19enne è stato trovato senza vita dentro un capannone a pochi passi dal centro cittadino. Lo ha trovato un altro ragazzo che ha dato l’allarme.

Il fatto

Nella serata di giovedì 25 dicembre un giovane è entrato in un capannone abbandonato in via Fra’ Paolo Sarpi. Il luogo viene spesso usato dai tossicodipendenti per consumare sostanze stupefacenti. E lì la scoperta: il corpo senza vita di un 19enne italiano. Il giovane ha allertato il 118 ma ormai non c’era più nulla da fare. Stando alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di overdose. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà se eseguire un’autopsia per chiarire le cause della morte.