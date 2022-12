Morto il ragazzo caduto dalle scale del suo condominio ad Armistizio

Non ce l'ha fatta il 19enne Simone Ponzoni, precipitato lunedì scorso dalla tromba delle scale del condominio in cui abitava, in via Marostica, nel quartiere Armistizio a Padova.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia, il ragazzo, lunedì 5 dicembre, era rientrato a casa, ma giunto nel pianerottolo del palazzo si sarebbe accorto di essere senza le chiavi. Pare abbia suonato il campanello di alcuni vicini di casa per farsi aprire, ma non avrebbe ricevuto risposta. Sta di fatto che qualche minuto dopo le 20, i condomini hanno sentito un rumore sordo tipico di un corpo che cade a terra da una altezza importante. Alcuni residenti, spaventati, si sono affacciati e hanno visto il ragazzo a terra. Sarebbe scivolato dalla tromba delle scale. Immediato l'allarme ai soccorritori. Il giovane è stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Oggi 10 dicembre è deceduto.