Addio ad Angelo Padoan, era il medico dei bambini a Padova

«Oggi ci lascia un punto di riferimento nella neurochirurgia pediatrica, un professionista che nella sua lunga carriera ospedaliera si è distinto per la scrupolosità, l’attenzione e l’empatia nei confronti dei giovani, di ogni fascia d’età, nei quali sicuramente rimarrà per sempre vivo un sentimento di riconoscenza e di stima». Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso con queste parole il suo cordoglio per la scomparsa del dottor Angelo Padoan, che oggi avrebbe compiuto 64 anni, ma che una brutta malattia ha portato via ai suoi cari. Ex specialista di Neuro-oncologia e Neurochirurgia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Padova, nella sua carriera ha eseguito oltre 3mila interventi. Il dottor Padoan ha anche ricoperto l’incarico di medico sociale del Treviso Calcio, quando la squadra militava in serie B. «La sua esperienza professionale e il suo intenso percorso di vita ci permetteranno di mantenere vivo il ricordo di una persona vicina al territorio e amante della sua professione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a lui invio un pensiero commosso» conclude il Governatore. Angelo Padoan lascia le figlie Laura ed Elena, la mamma margherita, il papà Armando, uniti ai parenti e colleghi. I funerali si svolgeranno giovedì 13 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Villorba.