Finisce con l'auto nel fiume: morto il conducente

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 7 maggio, a Padova: i vigili del fuoco sono al lavoro tra il Lungargine Donati e via Santorsola Vecchia a Padova - nelle vicinanze del depuratore - per recuperare un'automobile finita nel Bacchiglione. Il conducente è deceduto.

I fatti

Sul posto anche i carabinieri, chiamati ora a dare un nome alla persona che ha perso la vita. Le fasi di recupero sono rese difficoltose dal fatto che il tratto di argine in questione è fitto di vegetazione e quindi difficile da raggiungere. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe un 37enne di origini romene residente in città. Da stabilire le cause, ma essendoci sul luogo dell'incidente alcuni rami spezzati potrebbe trattarsi di un'improvvisa uscita di strada.

(Notizia in aggiornamento)