Dopo vent'anni la malattia ha il sopravvento: 45enne ucciso dal melanoma

Ha convissuto con la malattia per 20 anni. Ha lottato contro le recidive ma alla fine il melanoma ha avuto il sopravvento. Radion Calmis, 45 anni, è morto mercoledì 4 maggio all'ospedale di Padova.

La storia

La situazione è drasticamente peggiorata a febbraio. Sabato 30 aprile Calmis è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni erano critiche, il quadro clinico complesso. Il mercoledì ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. Come riporta il Gazzettino di sabato 7 maggio, Calmis lascia la compagna Tatiana e la figlia Olga. Vent'anni fa, quando vivevano ancora in Moldavia, Calmis si era accorto di un neo dall'apparenza strana e si era sottoposto a una visita di controllo: melanoma. Per cinque anni la situazione è rimasta sotto controllo, poi è comparsa una recidiva. Calmis e la compagna erano già in Italia, si erano stabiliti nel quartiere Torre di Padova, e l'uomo si è affidato alle cure dello Iov. Ha cominciato la chemioterapia e sembrava che tutto andasse per il meglio. Lo spartiacque si ha con il Covid. Da quel momento recarsi in ospedale è più complicato, Calmis ha rallentato i controlli. E il melanoma nel frattempo ha agito creando metastasi ovunque. Fino all'epilogo più tragico. Il funerale sarà celebrato lunedì 9 maggio alle 10 nella chiesa ortodossa su via Tunisi.