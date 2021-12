Muore per le esalazioni di gas, 37enne trovato dalla fidanzata

Un phon lasciato sul divano, il fumo che usciva dalla casa. Alessandro Paronitti, 37 anni, è stato trovato in gravissime condizioni dalla fidanzata.

Il fatto

Nella mattinata di giovedì 2 dicembre all'inizio si è pensato a un incendio visto il fumo. Paronitti è morto verosimilmente per le esalazioni. Dalle prime ipotesi la causa sarebbe un phon lasciato sul divano, che ha preso fuoco. A trovare l'uomo è stata la fidanzata. L'elicottero del Suem è arrivato per portarlo in ospedale ma Paronitti è morto prima della partenza.