Trovato il corpo di uno dei due ragazzi travolti dalla corrente del Brenta

Alle 22.40 di oggi, domenica 14 luglio, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato privo di vita una delle due persone disperse dal pomeriggio nelle acque del Brenta a Campo San Martino. Si tratta di Bogdan Stefan Cristoiu, 30enne di origini romene residente a Curtarolo.

Il ritrovamento

I sommozzatori hanno individuato il corpo in un punto di risacca del fiume a 4 metri di profondità: la salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Con il passare delle ore la vicenda è stata ricostruita con precisione: il 23enne Ramesh Ganegedara, originario dello Sri Lanka, si era tuffato in acqua per un bagno refrigerante, salvo andare in difficoltà a causa della corrente chiedendo aiuto. Una richiesta a cui ha risposto il 30enne, a cui era finito in acqua il pallone da calcio: senza pensarci due volte e si è buttato a sua volta in acqua, riuscendo ad afferrare la mano del giovane cingalese ma venendo trascinato via con lui.