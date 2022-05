Morto il giornalista del Corriere del Veneto, Antonio Spadaccino

E' morto Antonio Spadaccino. Il caporedattore del Corriere del Veneto è deceduto oggi, 12 maggio a 60 anni. Ha combattuto contro un tumore ai polmoni che però non gli ha lasciato scampo. Ha perso una battaglia, ma dopo averne vinte tante sui giornali e nello sport. Proprio dallo sport aveva iniziato, giocando anche nel Chievo Verona, fino ad un brutto infortunio che lo ha poi portato sulla via della carta stampata ma lo ha sempre tenuto vicino alla sua Verona. Antonio Spadaccino lavorava al Corriere del Veneto, dopo averlo fondato nel 2002. Poi era passato al Corriere di Verona, per poi tornare a Padova da caporedattore in Regione. E in quella redazione ci ha lavorato fino a poche settimane fa. Alla figlia e ai familiari le condoglianze dei giornalisti di Padova Oggi.