Ponte San Nicolò, muore il noto imprenditore agricolo Gelsomino Capuzzo

E' scomparso all'età di 55 anni l'imprenditore agricolo Gelsomino Capuzzo. Dopo aver lottato contro la "solita" malattia che spesso non dà speranze, lascia la moglie Michela, le figlie Giorgia ed Eleonora, la mamma Alessandra, i fratelli Cinzia e Pierangelo. Molto conosciuto in paese, Capuozzo era noto anche a Padova e provincia per aver portato avanti l'azienda di famiglia sulle orme del padre Giovanni, espandendo la produzione di latte di alta qualità e introducendo in provincia il concetto di latte a km zero. Il funerale è previsto per martedì mattina 30 agosto alle ore 11.00 chiesa di Ponte San Nicolò