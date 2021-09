Cade dal marciapiede e viene investito da un'auto: tragica morte per un 77enne

Una tragica fatalità: Romolo Callegaro, 77enne di Trebaseleghe, è morto dopo essere stato investito da un'auto in seguito alla sua caduta dal marciapiede che costeggia la via.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di martedì 14 settembre in via Cancelleria a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe: l'uomo stava camminando lungo il marciapiede quando è inciampato cadendo sulla strada mentre sopraggiungeva una Volkswagen Polo guidata da una 31enne di Trevignano (Treviso) che ha provato a evitarlo frenando, ma senza successo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma per il 77enne - nonostante i disperati tentativi di rianimazione - non c'è stato nulla da fare. Tre pattuglie della polizia stradale si sono precipitate sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso.