Investito dal trattore mentre lavora in un campo, muore 69enne

Da una prima ricostruzione sembra sia stato investito dal trattore che stava usando. Un 69enne è morto mentre lavorava nei campi.

Il fatto

Erano le 16 di martedì 22 marzo quando un 69enne stava lavorando in un campo di via Silvestri a Cadoneghe. Stava utilizzando un trattore e sembra sia stato investito dal mezzo, morendo sul colpo. La dinamica non è ancora chiara e i carabinieri, che hanno transennato l'area, stanno cercando di ricostruirla. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti, ore dopo l'accaduto.