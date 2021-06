Colto da un malore mentre nuota, muore 70enne: era in vacanza con la moglie

I soccorsi hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo era in vacanza con la moglie, si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno

Un padovano di 70 anni è stato recuperato senza vita in mare davanti alla spiaggia di Eraclea (Venezia) nel pomeriggio di lunedì 21 giugno. Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era in acqua, poco prima delle 17.

Il malore

La vittima è Pietro Cameran, di Megliadino San Vitale. Si trovava in vacanza a Eraclea con la moglie. Il 70enne si sarebbe sentito male subito dopo essere entrato in acqua. Soccorso dall'addetto all'assistenza bagnanti e riportato a riva, non ha più ripreso conoscenza. Nel frattempo sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, ma tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani. All'uomo è stato praticato il massaggio cardiaco per 50 minuti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Eraclea, che hanno svolto le indagini e raccolto le testimonianze per ricostruire l'accaduto. È la seconda tragedia sulla spiaggia in poche ore. Lunedì mattina, infatti, un anziano di settant'anni è stato trovato cadavere nelle acque del Lido di Venezia.