Matthias muore a 49 anni, volto noto a Conselve ora gestiva una malga nel bellunese

Era un amante della natura, della montagna, degli scout. Conosciuto come un uomo generoso e un appassionato agricoltore e innovatore. Matthias Peraro, per tutti Paolo, è morto ieri mattina 8 aprile a causa di una grave malattia. Aveva 49 anni, lascia il giovane figlio Alberto, i genitori Luciana e Francesco e i fratelli Erika e Luca. Perito agrario e imprenditore agricolo, si era trasferito nell’alta padovana e fino allo scorso autunno ha gestito Malga Calleda a Passo Duran, nel territorio comunale di La Valle Agordina. Era attivo anche come consulente tecnico di Confagricoltura. Da circa un anno e mezzo era stato colpito da un tumore, ma le cure a cui si era sottoposto non sono bastate. A Conselve Matthias era molto conosciuto, così come tutta la sua famiglia che gestisce un’azienda agricola. In tanti ricordano il suo impegno nel volontariato in gioventù, negli scout, in parrocchia e in patronato. Lo si vedeva spesso nell’azienda agricola di famiglia a Conselve, dove aveva fatto ritorno nei mesi scorsi. Il funerale sarà celebrato in Duomo a Conselve nei prossimi giorni.