E' morto Gian Luca Cappuzzo, il medico che aveva ucciso la moglie avvelenandola coi pesticidi

E' morto Gian Luca Cappuzzo, medico detenuto dal 2006 al Due palazzi per aver ucciso la moglie con un mix di farmaci. Aveva un tumore in fase terminale è si è spento a 53 anni all’ospedale di Dolo, dove viveva ai domiciliari ospite da una zia. Su di lui pendeva una condanna a 26 anni per omicidio aggravato dal rapporto di parentela, dall’uso di sostanze venefiche e dalla premeditazione.

L'omicidio

Nel 2006 uccise la moglie Elena Fioroni con delle iniezioni di un potentissimo veleno e tagliandole poi i polsi per simulare il suicidio. All’epoca aveva 37 anni ed era un medico specializzando nel reparto di Chirurgia. La moglie Elena, psicologa, 31 anni, venne uccisa nella loro villetta a Voltabarozzo. La donna era stata anestetizzata con etere, poi avvelenata con tre iniezioni di benzodiazepine, un ansiolitico, e di etilcarbammato, una sostanza cancerogena usata anche nei pesticidi. Poi Cappuzzo aveva adagiato il corpo nella vasca da bagno, tagliato i polsi alla donna e scritto due sms dal suo telefono, cercando di spacciare l’omicidio per suicidio. In questi anni il detenuto aveva avviato un percorso di recupero, collaborando con la redazione di "Ristretti Orizzonti" e intraprendendo il corso di studi in Giurisprudenza. Un contesto che avrebbe pesato positivamente sulla decisione del tribunale di Sorveglianza di convalidare i permessi già dopo 10 anni di detenzione.