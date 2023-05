Finisce con l'auto nel fiume: morto un 37enne

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 7 maggio, a Padova: l'auto guidata dal 37enne Nicolae Botnari tra il Lungargine Donati e via Santorsola Vecchia a Padova - nelle vicinanze del depuratore - è finita nel Bacchiglione. L'uomo, di origini romene e residente in città, è morto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tragedia

I vigili del fuoco, arrivati da Padova e da Venezia con l’elicottero Drago 149 con a bordo i sommozzatori per un primo soccorso, hanno estratto dall’auto quasi del tutto sommersa il conducente, purtroppo deceduto come accertato dal personale medico del Suem. Successivamente i sommozzatori del nucleo di Venezia hanno imbragato l’auto, che è stata recuperata con l’autogru. La dinamica del sinistro è al vaglio di polizia di Stato e polizia locale, ma si tratterebbe di un'uscita di strada accidentale e improvvisa tanto che un paio di alberi sono stati abbattuti dall'auto prima che finisse in acqua. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.