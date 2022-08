Lutto nel giornalismo, è morto il grande Paolo Donà

E' morto Paolo Donà. Il giornalista di 74 anni che ha lavorato per anni alla redazione di Padova del Gazzettino è stato trovato morto in casa oggi, 1 agosto. Donà era andato in pensione cinque anni e mezzo fa e si era occupato di sport a Padova per 29 anni, innamorato della squadra biancoscudata. Appassionato anche di cultura, enogastronomia e turismo, negli anni ha viaggiato moltissimo, tanto che nel 2007 aveva ottenuto il patentino come guida turistica. Aveva contribuito a scrivere l'enciclopedia in due volumi "Quarto stadio" (uscita nel 1991), considerata uno dei testi sullo sport più completi in assoluto. Ai suoi cari e alla sua famiglia, la vicinanza di tutta la redazione di Padova Oggi.

Zaia

«Da anni era andato in pensione. E come ripeteva spesso, c’è un’età per il pensionamento dal lavoro, ma non dalla vita che ci spinge a realizzare passioni e sogni - commenta il presidente della Regione, Luca Zaia - .Ci ha lasciato improvvisamente Paolo Donà, giornalista padovano che molti ricordano soprattutto per il suo amore incondizionato per lo sport, che lo ha visto impegnarsi come atleta (calcio, alpinismo, ciclismo, ecc.), ma che lo ha visto anche diventare un giornalista sportivo del Gazzettino. Stimatissimo e preparato in materia tanto che il Coni Veneto, nel 2010, lo premiò come giornalista sportivo dell’anno. Abbiamo perso una pietra miliare nel campo dello sport e del giornalismo sportivo veneto. Un giornalista, una persona perbene che viveva lo sport come una scuola di vita all’insegna del duro lavoro, dell’impegno e della rettitudine. Una scuola che riconosciamo nel Dna veneto, in cui si fa squadra e non ci si arrende per raggiungere l’obiettivo. La mia vicinanza va ora alla famiglia».