E' morto l'ex presidente della Provincia, Renzo Sacco

E' morto Renzo Sacco, presidente della Provincia di Padova negli anni Novanta. Sacco, originario di Merlara, nella Bassa Padovana, aveva 78 anni. Viveva in città in via Euganea. Lascia la moglie Nelli Zilio, i due figli Diletta ed Ennio e gli amatissimi nipoti. Quattro anni fa gli era stata diagnosticata una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I funerali non sono stati ancora fissati, ma potrebbero tenersi martedì alla chiesa di San Tommaso.

Biografia

Renzo Sacco è stato presidente della Provincia di Padova dal 1995 al 1998, negli anni un cui era sindaco Flavio Zanonato. Per tre anni, prima che arrivasse un commissario prefettizio (Sergio Porena), ha guidato una coalizione anomala formata da Liga Veneta-Lega Nord (gruppo a cui apparteneva) Popolari, Pds e Verdi. Ha continuato a fare politica attiva sino al 2005 e dopo diversi anni lontano dalla scena, è riapparso solo nel 2017, quando, nel periodo in cui diventò sindaco di Padova per la prima volta Sergio Giordani, si candidò nella lista “Osa”, che proponeva come candidato sindaco Luigi Sposato, il titolare dell’agenzia interinale Eurointerim, originario di Villa San Giovanni, attuale assessore comunale al Bilancio a Cadoneghe.cRenzo Sacco, oltre che apprezzato politico, è stato anche un valido imprenditore, lavorando sia in Italia che all’estero. Ha operato anche in Africa nel settore delle imprese stradali.