E' morto Rocco Sciarrone, tra i massimi dirigenti della sanità veneta

È morto ieri notte Rocco Sciarrone. Per anni è stato direttore del servizio Igiene, alimentazione e nutrizione dell'Usl 16 di Padova. Aveva 68 anni, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) e si era laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova. Sposato con Giusy Bonavina (sorella dell'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina), direttrice generale dell'Usl di Vicenza ed ex direttrice dello Iov, aveva tre figli.

Il ricordo di Zaia

«Con la sua instancabile opera di medico, che della prevenzione e dell’igiene pubblica aveva fatto un motivo di vita e un vanto professionale, la sanità perde un sanitario di grandi capacità». Con queste parole, il presidente della Regione Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la morte del noto medico, che ha ricoperto numerosi incarichi in seno alla sanità veneta. «Alla moglie Giusi Bonavina, da anni tra le punte di diamante del management sanitario veneto in numerosi prestigosi incarichi, oggi valido direttore generale all’Ulss di Vicenza, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia – aggiunge – rivolgo le mie più profonde condoglianze.La sua esperienza e il suo rigore professionale – conclude il presidente - ci mancheranno davvero».

Confesercenti

«Ricordiamo il dottor Sciarrone, tra i massimi dirigenti della Sanità Veneta, come il principale promotore ed ispiratore del tavolo di collaborazione tra tutte le associazioni, gli enti territoriali, comuni, provincia e Camera di Commercio - si legge in una nota - .Tavolo nato con l'obiettivo di sensibilizzare e dar valore alla prevenzione, alla formazione ed al controllo nel settore alimentare. Con il suo sostegno sono stati organizzati numerosi convegni e progetti per le imprese del settore alimentare. Ricordiamo una per tutte l'operazione "Sai quel che mangi" per imparare a leggere le etichette alimentari, ma prezioso è stato anche il suo lavoro rivolto all'educazione alimentare per adulti e bambini con progetti specifici dedicati al mondo della scuola. Le collaborazioni che è riuscito a mettere in atto sono state molteplici. Il suo metodo di lavoro, la profonda condivisione delle sue conoscenze hanno dato un'impronta importante ai nostri settori alimentari e dei pubblici esercizi facendoli crescere sul piano professionale. Ci mancherà, oltre alla sua profondi conoscenza della materia, anche l'umanità con cui gestiva i rapporti di lavoro».