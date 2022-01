E' morto Aurelio Santinello, fu protagonista dello sviluppo edilizio della città negli anni '80

È morto Aurelio Santinello. Tra gli anni '70 e '90 e fino all'inizio del millennio è stato uno dei protagonisti dello sviluppo edilizio della città e dei comuni della cintura, grazie alla storica impresa "Santinello Costruzioni" di Caselle di Selvazzano,esperta nella produzione a livello nazionale, di manufatti industriali di cemento di qualità, certificati con il sistema internazionale Icmq. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 20 maggio. Lascia le tre figlie Manuela, Sabina e Caterina, nipoti e pronipoti. I funerali si terranno giovedì 27 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo di Teolo, dove abitava da molto tempo. A ricordarlo anche l'Ordine degli Ingegneri

Ordine Ingegneri

«Figura di rilievo per il nostro territorio - ricorda Riccardo Schvarcz, Presidente dell’Ordine Ingegneri di Padova - lascia un ricordo di professionalità, competenza e lungimiranza nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia industriale. Recentemente, a febbraio del 2021, è intervenuto in collegamento ad un incontro del format “Team Working” con un’interessante riflessione sull’ “Essere ingegnere, tra etica ed esercizio della professione” dando come sempre il suo prezioso contributo ricco di passione ed esperienza. Aurelio era solito partecipare alle riunioni della commissione civile ed ambientale dell'Ordine mettendosi a disposizione dei giovani colleghi e condividendo con loro il vissuto di tanti anni nel settore. Un professionista proiettato verso il futuro e le nuove generazioni che ancora oggi lo vedeva presente agli aggiornamenti dell’Ordine sempre al passo con l’evoluzione del settore ingegneristico. Siamo vicini alla famiglia, Aurelio mancherà a tutti noi».