Moto e auto si scontrano, incidente a Villa del Bosco

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento, fortunatamente nessuno si è fatto troppo male. L’incidente è avvenuto a Correzzola, località Villa del Bosco tra Via Sandano e Via Giusti.

Dinamica incerta

Nell’incidente stradale coinvolto un centauro, G.C., classe 1976, residente a Cona che era a bordo della sua Yamaha TMAX. Ferito, trasportato a mezzo ambulanza presso Ospedale di Piove di Sacco, non è in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto con una Chevrolet Orlando condotta da E.M., classe 1962 e residente a Correzzola, che è rimasto illeso.