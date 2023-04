Si rompe tibia e perone cadendo in mountain bike sui Colli: recuperato dal Soccorso alpino

Non si fermano neanche durante il ponte del 25 aprile gli interventi del Soccorso alpino, nuovamente intervenuto in zona Colli Euganei.

Caduta

Verso le ore 17 di ieri, lunedì 24 aprile, il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del 118 per un ciclista caduto dalla propria mountain bike lungo uno dei sentieri del Monte Orsara a Galzignano Terme. Il 33enne di Monselice, che si trovava con un amico, aveva riportato la sospetta frattura di tibia e perone. Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovava, una squadra di sette unità lo ha raggiunto dopo una camminata di mezz'ora. Prestate le prime cure e immobilizzata la gamba, i soccorritori hanno caricato in barella l'infortunato per poi trasportarlo 900 metri fino all'ambulanza in attesa a valle e partita in direzione dell'ospedale di Schiavonia.