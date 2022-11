Controlli per la movida: ubriaco aggredisce e minaccia carabinieri, in manette pregiudicato

Aggredisce, minaccia e offende i carabinieri durante i controlli del sabato sera e finisce in manette. Nella tarda serata di ieri, 5 novembre, i militari del locale comando di compagnia insieme ai colleghi del Cio del IV battaglione carabinieri “veneto” di Mestre e del Nas di Padova, nell'ambito del controllo sulla movida in zona centro storico, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 36enne residente in città, pregiudicato, che sorpreso in stato di ebbrezza alcolica dai militari, durante le fasi del controllo minacciava ed oltraggiava con frasi ingiuriose, opponendo attiva resistenza e tentando di colpire gli operanti. Una volta bloccato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova in attesa del rito per direttissima. Durante il servizio sono state controllate 70 persone, 48 veicoli e 3 esercizi commerciali.