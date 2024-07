Falsifica la polizza assicurativa per evitare la multa: scoperto dalla polizia locale

Nelle scorse settimane un autocarro Iveco è stato fermato e controllato da una pattuglia della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese in via Antoniana, a Campodarsego, perché segnalato da una delle telecamere del sistema TargaSystem a circolare privo dell'obbligatoria copertura assicurativa.

I fatti

Il conducente, un sessantenne residente nel Piemontese, dichiarava però agli agenti che il veicolo era regolarmente assicurato ma al momento non era in grado di esibire la relativa polizza: pertanto la pattuglia gli ha comminato una sanzione di 26 euro ai sensi dell'art. 180 del Codice della Strada con l'obbligo di esibire entro 10 giorni la regolare polizza assicurativa. Nei giorni scorsi l'ufficio contravvenzioni del comando ha ricevuto la copia della polizza richiesta dell'autocarro dove veniva riportata la regolare copertura assicurativa del mezzo il giorno che era stato fermato a Campodarsego. Per sicurezza gli agenti si sono rivolti anche alla Compagnia assicurativa, che ha comunicato come la polizza fosse invece scaduta e poi riattivata solo successivamente al giorno del controllo: il documento presentato agli uffici della Polizia locale era stato quindi evidentemente alterato per evitare la sanzione. Stratagemma che però non ha funzionato e ora, oltre alla multa da 866 a 3.464 euro per aver circolato senza l'obbligatoria assicurazione che gli verrà inflitta dalla polizia locale, il sessantenne rischia anche una denuncia penale da parte della compagnia assicurativa per aver falsificato la polizza. Questo è già il secondo caso simile scoperto dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampieresenell'ultimo mese.