Si masturba nel park del centro commerciale davanti alle clienti allibite: maxi-multa a quattro zeri

Più di qualcuno aveva segnalato la sua presenza, temendo che potesse mettere in atto furti o danneggiamenti alle auto in sosta. E invece era lì per ben altri motivi: i carabinieri di Cittadella hanno comminato una sanzione amministrativa di 10.000 euro nei confronti di G.A., 36enne residente proprio nella città murata, in quanto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.

I fatti

Teatro dell'accaduto il parcheggio del centro commerciale "Le Torri" a Cittadella: dopo le segnalazioni ricevute i militari dell'Arma si sono precipitati sul posto bloccando l'uomo. E i successivi accertamenti tramite visione dei filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso hanno certificato una realtà ben diversa: il 36enne, infatti, sbucava tra le vetture e si masturbava al passaggio delle clienti che si stavano recando all'interno, consentivano di appurare che lo stesso, nascondendosi tra le vetture per non essere visto, si masturbava al passaggio delle donne piu’ avvenenti. (si allega foto)