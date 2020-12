Multa al Bar Atlantic: aperto nonostante il divieto. Solo tre le sanzioni per spostamenti non autorizzati

Con l'Italia in zona rossa non sono mancati i controlli anche durante la giornata di vigilia e quella di Natale. I numeri di questi giorni ci dicono che i padovani hanno avuto un comportamento esemplare. In due giorni sono state infatti inflitte, a fronte di controlli serrati, solo tre multe ad automobilisti che si muovevano senza ragione la vigilia di Natale.

Vigilia

In città il 24 dicembre sono stati 265 veicoli i controllati. Solo tre le sanzioni comminate dalla Polizia Locale per spostamenti non autorizzati viste le restrizioni.

Natale

Durante la giornata del 25 dicembre sono stati 150 i veicoli controllati, questo perché ci sono stati molti meno spostamenti. Durante tutta la festività nessuno è stato sanzionato perché i pochi che si sono mossi lo hanno fatto per evidenti motivi di necessità.

Bar Atlantic

Una multa e un giorno di chiusura dell'esercizio è stata invece notificata a un bar in Via Madonna della Salute, l'Atlantic: nonostante i divieti infatti è stato trovato aperto mentre il titolare somministrava bevande a dei clienti.