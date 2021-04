Clienti sorpresi a consumare seduti al tavolino e al bancone: due bar chiusi 5 giorni

Manca ormai una settimana alla riapertura garantita dalla zona gialla ma a quanto pare è difficile aspettare. I carabinieri hanno sorpreso diverse persone consumare all'interno di due bar in provincia

Le sanzioni

Nella serata di sabato 17 aprile i carabinieri hanno sorpreso ben due bar di Bovolenta a non rispettare le norme anti-Covid. Il primo è “Il caffè” di piazza Concordi dove sono stati trovati 4 clienti a consumare all’interno: due donne di 49 e 30 anni, un pensionato di 60 anni e un 58enne, tutti del posto. I clienti sono stati multati così come il barista 23enne e la titolare di 53 anni che ora dovrà chiudere il bar per cinque giorni. Il secondo locale che sarà chiuso è “Caffè commercio” di piazza Accademia. Sanzionata la titolare di 41 anni di origine cinese e i tre clienti, un 58enne e un 37enne di Bovolenta e un 47enne di Terrassa Padovana.