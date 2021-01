Cinque clienti del bar bevono e mangiano sul plateatico: locale chiuso, tutti multati

Nell'ambito dei verifiche per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, la polizia locale di Montegrotto Terme ha rafforzato i controlli sulle misure di contenimento dei contagi, realizzando specifici servizi di controllo sui pubblici esercizi.

La multa

Sabato mattina l’ispezione ha interessato un noto bar-gelateria del centro cittadino: in cinque sono stati sanzionati perché sorpresi a consumare bevande sul plateatico del locale, seduti comodamente al tavolo. Anche la titolare del pubblico esercizio è stata sanzionata per aver consentito il consumo di cibi e bevande nelle adiacenze del proprio locale. E’ stata immediatamente disposta la chiusura provvisoria del bar in attesa degli ulteriori provvedimenti che la competente Prefettura intende adottare.

Il sindaco

Categorico il sindaco Riccardo Mortandello: «La polizia locale di Montegrotto Terme è costantemente al lavoro per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19. I controlli nei locali pubblici avvengono sia nel rispetto dell'interesse della salute pubblica sia per rispetto verso i bar e i ristoranti che correttamente tengono i loro locali chiusi, subendo un'ingiusta - oltre che pericolosa - concorrenza sleale».