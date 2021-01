Tre avventori consumano nelle vicinanze del bar: disposta la chiusura forzata per cinque giorni

È successo a Saonara: per la titolare, una 47enne di origini cinese, 47enne, è scattato l'obbligo di chiusura per cinque giorni

Una consumazione pagata cara: i carabinieri di Legnaro hanno chiuso per cinque giorni un bar a Saonara.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì 29 gennaio: i militari dell'Arma, durante un servizio di vigilanza e controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19, una volta giunti in piazza Maria Soti Borgato, hanno notato tre avventori che consumavano all'esterno del bar “La Piazzetta”. Per la titolare, una 47enne di origini cinese, 47enne, è scattato l'obbligo di chiusura per cinque giorni.