Consumano di fronte al bar, due uomini vengono multati per violazione delle norme anti-Covid

Stavano consumando proprio di fronte la porta del bar e per questo sono stati multati: le norme anti-Covid prevedono l’asporto in zona rossa ma non si può consumare vicino al locale.

Le sanzioni

Nella mattinata di giovedì 1 aprile i carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò stavano effettuando dei controlli per verificare il rispetto delle restrizioni anti-Covid. In via Mameli hanno notato due persone ferme di fronte alla porta del bar Hacca, con un bicchiere di carta in mano. I due, un autotrasportatore di 50 anni del posto e un impiegato di 55 anni di Padova, conversavano tranquilli senza curarsi del fatto che fosse vietato consumare vicino ai locali. Sono stati multati.