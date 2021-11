Movida e Green pass: rafforzati i controlli della polizia

Non solo controlli del Green pass ma anche verifiche sui gestori dei locali che evitano di chiedere la certificazione verde. La polizia continua con i controlli.

Il fatto

Nella notte del mercoledì 24 novembre, il “mercoledì universitario”, i poliziotti hanno vigilato sulla movida al Portello assieme agli Street tutor e hanno verificato che i locali chiudessero regolarmente alle 2 della notte. Nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, invece, la Squadra amministrativa si è concentrata sulla Guizza dove sono stati controllati 34 clienti e 15 tra dipendenti e titolari di locali: in un bar sono stati multati un cliente senza Green pass che consumava all’interno e il gestore perché non ha controllato la certificazione verde. Due le multe staccate anche in zona Arcella: in un bar di via Aspetti il titolare non ha controllato il Green pass del cliente, che ne era sprovvisto. In serata nella zona della stazione e dell’Arcella sono state controllate 66 persone di cui 8 straniere e 17 con precedenti, oltre a 60 veicoli.