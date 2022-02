Operai vivevano in alloggi di fortuna annessi ai laboratori: titolari multati

Alloggi di fortuna annessi al laboratorio, in un caso anche la mancanza del Green pass. I vigili del reparto sicurezza urbana della Federazione del Camposampierese hanno fatto dei controlli in due laboratori di confezionamento.

I fatti

Venerdì 11 febbraio i vigili hanno controllato due laboratori a Borgoricco. Nel primo, un laboratorio di confezionamento di abbigliamento gestito da un cittadino cinese, un operaio è stato trovato al lavoro nonostante avesse il green pass scaduto. La multa, oltre per l'operaio, è scattata così anche per il titolare della ditta per aver omesso il controllo sulla certificazione verde. All'interno del capannone sono stati poi trovati diversi alloggi di fortuna ricavati abusivamente ed utilizzati per ospitare alcuni degli operai. Gli agenti hanno perciò elevato al titolare un'altra sanzione di 500 euro per violazione del regolamento di polizia urbana che vieta di alloggiare persone in locali non idonei. La stessa situazione si è verificata nel secondo laboratorio, sempre gestito da cittadini cinesi. In questo caso alcuni operai erano alloggiati nello scantinato dell'abitazione del titolare della ditta, confinante al capannone, in condizioni precarie di igiene. Inoltre il laboratorio è risultato sprovvisto di bagni e spogliatoi, locali obbligatori per le attività produttive. Tutti regolari invece i green pass dei dipendenti. A Loreggia in un bar del centro, gestito da cittadini cinesi, è stato trovato un cliente a giocare nella sala slot in orario non consentito. Inoltre era anche privo dell'obbligatorio green pass per accedere nelle sale giochi. Doppia multa quindi anche per il titolare dell'esercizio pubblico, per non aver rispettato le fasce di interruzione del gioco e per non aver controllato la certificazione verde dei clienti.