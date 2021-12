Cinquanta multe ai tifosi senza mascherina allo stadio: altre sono in arrivo

Sono 50 in tutto le multe date ai tifosi durante le partite Cittadella-Ascoli e Padova-Sudtirol perché non avevano la mascherina. E i controlli della polizia proseguiranno.

Le multe

Tra sabato 11 e domenica 12 dicembre la polizia ha fatto partire 50 multe, 30 ai tifosi che hanno visto Cittadella-Ascoli e 20 a quelli allo stadio per Padova-Sudtirol. Ma non è finita qui perché anche durante la partita di mercoledì 15 dicembre Padova-Catanzaro i poliziotti hanno riscontrato la presenza di tifosi del Catanzaro senza mascherina. E le sanzioni arriveranno. Attenzione, perché la reiterata violazione delle norme anti-Covid allo stadio, come assicurato dal questore Antonio Sbordone, comporta l’applicazione del Daspo che vieta di andare allo stadio da uno a cinque anni.