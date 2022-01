Poker di giocatori nella sala slot extra orario: quinto bar multato nell'Alta in poche settimane

E con questo fanno cinque in tre settimane: continuano i controlli della Polizia Locale della Federazione per il rispetto della normativa regionale adottata nel 2019 per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Sala slot

Questa volta è toccato a un bar di una frazione di Campodarsego essere multato con una sanzione di 500 euro per non avere rispettato gli orari di chiusura della sala slot: alle 19 una pattuglia della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha trovato all'interno della sala riservata agli apparecchi da gioco ben quattro clienti. Sulla porta era anche esposto un cartello che informava dei divieti, ma evidentemente nessuno lo ha rispettato anche se almeno i quattro clienti erano tutti in regola per il Green Pass: il titolare del bar, di origini cinesi, si è giustificando dichiarando che pensava che la norma fosse stata sospesa con le riaperture delle attività economiche dopo il periodo del lockdown. Altri due bar controllati nella stessa serata a Villanova di Camposampiero sono risultati invece regolari.

Gioco d'azzardo

Nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 9, le 13 e le 15 e le 18 e le 20 si devo interrompe l’attività di slot machine e videolottery posizionate in bar e pubblici esercizi. Il Veneto è la terza regione in Italia per volume delle giocate, con una media di 1.244 euro per ogni residente, dai neonati ai centenari. «Le tre fasce di chiusura - spiega il comandante Antonio Paolocci - sono state pensate per dissuadere, per quanto possibile, il ricorso al gioco compulsivo delle categorie più esposte: al mattino i più a rischio sono i giovani, le donne, i lavoratori; nella pausa pranzo, i ragazzi che escono da scuola, gli anziani e le persone disoccupate; la sera un po’ tutta la popolazione».