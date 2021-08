Le telecamere pizzicano 77 furbetti dei rifiuti in via Longhin. Multe da 3000 euro

Ben 77 multe ai furbetti dei rifiuti beccati dalle telecamere. Dopo ripetute segnalazioni di cittadini e dell'assessorato all'ambiente, la polizia locale ha posizionato la telecamera per il controllo dello scorretto conferimento di rifiuti in via Longhin nell'ultimo fine settimana. Nei quattro giorni ininterrotti di operatività della videosorveglianza mobile sono stati accertati ben 77 episodi testimonianti plurime e differenti violazioni della normativa comunale in tema di smaltimento dei rifiuti, in particolare per la non corretta separazione dei materiali, per l'abbandono a terra di sacchetti e per il fatto che i trasgressori non erano cittadini residenti a Padova.

Gli episodi

In due episodi si è assistito al completamento svuotamento di due autocarri trasportanti rifiuti ingombranti e speciali in particolare tagliaerba e falcetti oltre a due grossi tronchi gettati a terra e addirittura il telaio di una bici da uomo rovesciato all'interno dei cassonetti. A carico dei due autisti sono quindi stati elevati oltre 3000 euro di sanzioni complessive. E' stato questo il sesto posizionamento della telecamera in via Longhin da fine marzo, quando è stato reso operativo il controllo dell'abbandono di rifiuti con sistemi automatizzati di videoripresa da remoto, durante i quali sono state accertate oltre 460 violazioni.

Bonavina

L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina: "Sono molto soddisfatto dell'attività svolta dalla squadra di tutela ambientale della nostra Polizia Locale per il contrasto ai facili abbandoni dei "furbetti dell'immondizia". Posizioniamo la telecamera di videosorveglianza mobile sia nei posti segnalati dai cittadini, molto sensibili al tema del rispetto dell'ambiente urbano, per l'abitudine di abbandonare malamente i rifiuti urbani, sia laddove ci venga data apposita comunicazione da parte del gestore di raccolta rifiuti APS che nota situazioni anomale nei pressi delle isole ecologiche. Abbiamo verificato sul campo l'efficacia di questo sistema tecnologico e, visti i risultati, a breve ci doteremo di un'ulteriore telecamera per migliorare la copertura di controllo dei punti di raccolta rifiuti presenti in città. Aumenteremo sempre più il nostro impegno per dissuadere gli abituali del facile abbandono di rifiuti dal rinnovare comportamenti scorretti e mal tollerati dall'intera cittadinanza".