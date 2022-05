I vigili multano il carro funebre, i funerali di un'anziana donna iniziano in ritardo

Non se la sono sentiti di fare un'eccezione. Hanno multato l'autista di un carro funebre, ritardando così anche i funerali. E' successo a Chiesanuova, dove dopo aver commesso un'infrazione stradale, l'uomo è stato fermato dai vigili, che lo hanno poi scortato fino al parcheggio dell'Alì, dove hanno fatto tutti i controlli di rito e staccato una multa. Tutto questo mentre nell'auto c'era una salma, diretta a Vigodarzere, dove parenti e amici erano in attesa per l'ultimo saluto. Moltissimi i clienti del supermercato che hanno assistito alla scena, che in mattinata era molto affollato. Il funerale era stato organizzato dall'impresa funebre Rombaldi di Vigodarzere, nella cui chiesa ieri mattina si è celebrata la cerimonia di commiato a un'anziana signora, ospite della casa di riposo Configliachi, in via Sette Martiri, a Padova. Il corteo formato dai parenti della defunta, dai furgoni con i fiori e dal carro funebre si era avviato intorno alle 9.30 per raggiungere Vigodarzere. A chiudere il corteo era proprio il carro funebre che procedeva a velocità assai moderata. «Mi hanno scortato - racconta l'autista - fino al parcheggio del supermercato, in mezzo alle auto dei clienti. Mi hanno fermato per una questione di poco conto». L'uomo infatti era al telefono, ma secondo la sua versione stava schiacciando il tasto per collegarlo al bluetooth dell'auto. I funerali sono iniziati quindi con 15 minuti di ritardo