Multato perché avrebbe segnalato un autovelox, fa ricorso

La vicenda di un giovane automobilista che nella mattinata di mercoledì 2 agosto, mentre percorreva via Goito in direzione Bassanello a Padova con la sua utilitaria, è stato multato, una sanzione di 40 euro, perché secondo gli agenti della Polizia Locale avrebbe fatto i fari e quindi segnalato a chi proveniva dalla direzione opposta della presenza dei controlli con i fari della macchina sta facendo molto parlare.

L'uomo, un tecnico che lavora nella logistica ha deciso di non pagare la multa, ha già effettuato l’accesso agli atti e, quando li avrà in mano, farà ricorso direttamente al prefetto Francesco Messina. «Quanto mi è accaduto ha dell’incredibile. Mi hanno fermato - ha raccontato il giovane al Mattino - e mi hanno chiesto libretto e patente all’altezza del ponte di via Goito, dove c’è anche il passaggio pedonale regolato da un semaforo. Io pensavo di essere stato fermato perché avevo superato i limiti di velocità. IMi hanno contestato una multa di 29 euro, poi salita a 40, perché avrei fatto i fari agli automobilisti che arrivavano dalla direzione opposta avvisandoli della presenza della pattuglia dei vigili con l’ autovelox. Da parte mia subito ho risposto che l’accusa non era vera. D’altronde hanno accusato di aver commesso il mio stesso reato anche un automobilista che era dietro di me. Durante tutto il tempo che sono rimasto con i vigili li ho anche redarguiti dal momento che con la loro auto e anche con la mia, stavamo sulla pista ciclabile e quindi stavamo intralciando il traffico ed avremmo potuto anche causare un incidente». L'uomo ha anche chiesto un colloquio con il comandante della Polizia di Padova, Fontolan. La polizia municipale ha fatto evidenziato che segnalare con i fari la postazione di un autovelox non è reato, è vero, ma costituisce comunque un illecito amministrativo che può essere sanzionato con una multa che arriva fino a 173 euro.