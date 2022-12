Controlli a tappeto ai camionisti, 32 multe e 6000 euro di multe: trasporti pericolosi e guida senza sonno

Operazione ad alto impatto della polizia stradale sul controllo della legalità nel settore del "trasporto merci pericolose Adr". Controlli a tappeto tra Padova e Vicenza, due autotrasportatori denunciati, 32 contravvenzioni e 6000 euro di multa.

I controlli

Nell’ambito dei dispositivi pianificati a livello regionale per assicurare il potenziamento dei controlli sulla legalità del trasporto merci su strada, le sezioni di Padova, Vicenza e Rovigo hanno attuato controlli a tappeto in materia di trasporto di merci pericolose lungo la rete autostradale A4 tra la Provincia di Padova e di Vicenza. L’attenzione si è focalizzata sulla regolarità del trasporto e dei veicoli che per la pericolosità del carico, possono inevitabilmente rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione. L’esito degli accertamenti, che si sono protratti dalla mattina fino al tardo pomeriggio di ieri 2 dicembre, hanno portato al controllo di 30 veicoli di cui 26 nazionali e 4 comunitari con l’elevazione di 32 contesti di cui 19 inerenti la specifica normativa sul trasporto di merci pericolose per un totale di circa 6000 euro, nonché 8 infrazioni sulla normativa generale in materia sociale sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali. Inoltre i controlli hanno portato anche alla contestazione di due reati in materia ambientale per trasporto di rifiuti pericolose in violazione della specifica normativa