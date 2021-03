Controlli anti assembramenti: multate 4 persone sorprese fuori dal proprio comune

Nel fine settimana sono state diverse le verifiche per il rispetto delle norme anti di diffusione del Covid. I carabinieri a Codevigo hanno sanzionato 4 giovani nella piazza del paese

Fine settimana di controlli nel Padovano per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. I carabinieri sono stati impegnati in una serie di verifiche per evitare assembramenti o feste abusive.

Quattro multe

Nell'ambito di uno dei servizi, sabato sera a Codevigo, i militari della locale stazione hanno identificato in piazza Szécsény quattro persone per mancato rispetto delle norme anti Covid. Tutti sono stati sorpresi fuori dal proprio comune di residenza senza un valido motivo. I quattro sono stati multati con 400 euro ciascuno.