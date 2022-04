«A 130 km/h sulla strada con limite a 50»: il sindaco si infuria su Facebook

«Ci sono automobilisti che sfrecciano a 130 chilometri all'ora sulle strade comunali»: a denunciarlo aperamente è Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe.

La denuncia

Il primo cittadino sbotta pubblicamente sulla propria pagina Facebook, pubblicando anche l'immagine dell'auto pizzicata ai 130 all'ora dall'autovelox: «Spesso ci arrivano segnalazioni di cittadini riguardo alle auto che "corrono troppo", ma in questo caso qualcuno era convinto di essere in autostrada, invece che tra le vie di un centro abitato. Per fortuna i controlli della Polizia Locale di Cadoneghe funzionano. Ricordo che non si guarda solo la velocità ma si controlla anche lo stato della revisione e dell'assicurazione. La giornata di mercoledì è stata una di quelle campali: sono stati sanzionati oltre 61 veicoli sorpresi a transitare sulle nostre strade urbane ad alta velocità. Molti questi superavano i 90 chilometri all'ora in strade con limite di 50, interessate da incroci e da passaggi pedonali. Nell’immagine il veicolo sorpreso a correre 130 l’ora in spregio al buonsenso e al rispetto delle regole del codice della strada. Pensate se su quelle strisce ci fosse stata una persona o un animale. A questo signore sarà sospesa la patente per 3 mesi e 1.126 euro di sanzione. Andiamo piano, rispettiamo noi stessi e gli altri».