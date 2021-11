Corteo No pass di martedì, 9 manifestanti identificati dalla polizia perché senza mascherina

Nove persone senza mascherina all’ultima manifestazione serale. Tutti identificati. Per quanto riguarda sabato scorso, invece, sono già partite le prime multe.

Il fatto

Nella serata di martedì 16 novembre si è tenuto un corteo No pass con partenza in piazza Garibaldi. I partecipanti erano 92. Nove di questi erano senza mascherina e i poliziotti li hanno identificati (rifiutarsi di fornire le proprie generalità è un reato): l’ordinanza sindacale stabilisce che sia obbligatorio l’uso della mascherina in caso di assembramento. Per loro arriverà una multa mentre gli altri hanno tenuto il dispositivo di protezione per tutto il tempo del corteo. Sono in viaggio le prime 22 multe per quanto riguarda la manifestazione di sabato scorso al parco d’Europa dove quasi nessuno aveva addosso la mascherina.