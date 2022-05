Sul Municipio la bandiera della Croce Rossa

La bandiera della Croce Rossa è esposta sulla facciata del Municipio di Montegrotto Terme assieme a quella dell'Unione Europea, dell'Italia e del Veneto.

8 Maggio

Il vessillo rimarrà fino all’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa. «Nel nostro territorio - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - abbiamo la fortuna di avere come gruppo di Croce Rossa il gruppo Terme Euganee che da sempre, con in testa il proprio presidente Nicola Alfonsi fino ad arrivare all'ultimo dei volontari, è di supporto, aiuto per la gestione delle emergenze che quotidianamente si presentano».

Ringraziamento

Con questo spirito di ringraziamento e collaborazione, nella mattinata del giorno 8 maggio alle ore 10.30 in piazza Roma, il Sindaco e l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme consegneranno al presidente della Croce Rossa Comitato Terme Euganee il sigillo in bronzo della città, opera di Luigi Masin, che raffigura la ninfa protettrice dell'acqua termale con una cerimonia. «Questa azione, come molte altre che hanno avuto luogo durante questa settimana- spiega il sindaco Riccardo Mortandello - ha il compito di porre l'attenzione e le riflessioni di noi tutti sull'importanza del Diritto Internazionale Umanitario, quale strumento che garantisce il rispetto dell'umanità anche in caso di interventi armati, idoneo a consentire ai civile di poter scappare, nonché agli operatori umanitari di non essere considerati bersaglio».