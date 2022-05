Addio ad Alessia Conti, rivoluzionaria dell'Arcella e regina dell'associazione Domna

E' scomparsa Alessia Conti, 50 anni, volto noto dell'associazionismo padovano, fondatrice e presidente dell'associazione Domna. Dopo una lunga malattia ha salutato tutti: «Tosi, se mi cercate, mi troverete nei vostri cuori e sui muri di tutto il mondo». Si legge così sulla sua pagina Facebook, ormai diario personale e condiviso di tutti noi. Ancora una volta ha scelto l'altruismo, ma stavolta lo ha fatto per dire addio a tutti. Alessia Conti aveva ideato insieme alla compagna Silvia l'associazione per creare valore all'Arcella. E ci era riuscita riqualificando aree di degrado con la street art, sua grande passione. Ma soprattutto il lavaoro rivolto ai ragazzi con difficoltà familiari e bambini con problemi di apprendimento attraverso incontri e doposcuola all'associazione Domna di piazzale Azzurri d'Italia, dove ancora oggi sono organizzati corsi di italiano per stranieri e altre iniziative di integrazione. Alessia Conti è stata anche una delle protagoniste di Padova Capitale europea del volontariato. Sua è stata l'intuizione di chiamare l'artista JR per portare anche a Padova il progetto "InsideOut": con le foto di 104 volontari e tante facce allineate lungo via Tommaseo, dalla chiesa della Pace verso la Stazione. Un momento di ricordo pubblico sarà organizzato oggi 22 maggio tra le 16 e le 20 nella sua casa di via Perosi.