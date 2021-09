E' morta Daniela Dante, una vita tra i fiori del chiosco sotto i portici di Palazzo Moroni

Ha preparato fiori per anni all'angolo di Palazzo Moroni. Cerimonie, matrimoni e lauree al Bo. Daniela Dante, 65 anni, conosciuta anche come “Mara”, dopo aver lottato contro un male incurabile, non ce l'ha fatta. Fino a poche settimane fa era ancora a lavoro, nonostante la malattia stesse prendendo il sopravvento su di lei e i medici avessero iniziato a darle della morfina per attenuare i forti dolori. Gestiva il chiosco “L’arte dei fiori” con il marito Galdino Prendin. Lascia una figlia, Debora. Viveva a Caltana di Santa Maria di Sala (Venezia).

La storia

Aperto nel 1947 proprio all’angolo di Palazzo Moroni che affaccia su via Oberdan nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per i padovani del centro storico, i commercianti, i laureati, a cui al volo preparava i fiori per festeggiare uno dei momenti più importanti della loro vita. Un angolo di colori dove Mara passava tutto il giorno e dove era impossibile non incrociarla. «Il suo sorriso ci mancherà» commenta l’assessore al commercio Antonio Bressa, che la vedeva tutti i giorni prima di andare nel suo ufficio in Comune «perché era una persona disponibile, gentile, solare. Una figura di riferimento, molto amata dai clienti e dai colleghi fiorai». Il funerale si terrà domani, mercoledì 15 settembre, alle 10.30 alla parrocchia di San Carlo all’Arcella.