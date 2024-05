Muore motociclista 67enne in un incidente sul Passo Brocon

E' Marco Felloni la vittima del tragico schianto avvenuto sul passo Brocon. Il 67enne, residente ad Abano Terme è morto in un incidente motociclistico. Il drammatico incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 11 maggio, quando il motociclista ha perso il controllo del mezzo all'altezza degli impianti da sci. Il 67enne è finito sull'asfalto e fuori dalla sede stradale per qualche metro. E' stato subito lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi. A intervenire l'ambulanza, i vigili del fuoco di Castello Tesino e i carabinieri per gestire l'emergenza.

L'incidente è apparso fin da subito estremamente grave e gli operatori hanno chiesto l'arrivo dell'elicottero con a bordo l'equipe medica d'urgenza. Il personale sanitario ha tempestivamente avviato le manovre ma le ferite si sono rivelate purtroppo fatali: Marco Felloni, bibliotecario in pensione, è morto.