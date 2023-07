Incidente in via Chiesanuova, muore 35enne in sella alla sua Ducati Monster

Comunità di Rubano in lutto. Giorgio Violato, 35enne residente nel Comune in provincia di Padova, è deceduto dopo un incidente in moto. E' avvenuto in via Chiesanuova, nel tratto terminale verso via Mazzini, poco dopo la mezzanotte di ieri. All’altezza del civico 55 di via Mazzini, la Ducati Monster condotta da Violato si è scontrata con una Mercedes 200, guidata da una donna 43enne residente in provincia di Lecco. L'impatto è stato devastante ed è avvenuto di fronte a numerosi testimoni che hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. La strada è stata inibita al traffico per diverse ore, mentre i sanitari del Suem provavano a rianimare il motociclista, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dolore a Rubano dove la vittima viveva e decine i messaggi apparsi sui social di amici e conoscenti che hanno ricordato Giorgio. Nel frattempo, i mezzi coinvolti, su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sequestrati e la donna al volante rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.