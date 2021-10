Era rimasta incastrata con il camice in un macchinario: operaia di 62 anni muore dopo tre giorni

Dopo tre giorni in ospedale, l'operaia di 62 anni il cui camice è rimasto incastrato in un macchinario è morta. Luisa Scapin abitava a Villa del Conte e lavorava alla FilTessil di San Giorgio in Bosco.

L'incidente sul lavoro

Scapin si è spenta giovedì 21 ottobre all'ospedale di Padova. Lunedì mattina stava lavorando accanto a un macchinario avvolgicavi quando il camice è rimasto incastrato. La donna ha rischiato di soffocare e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I colleghi l'hanno soccorsa e i carabinieri le hanno praticato il massaggio cardiaco. Il macchinario è stato posto sotto sequestro dai tecnici dello Spisal di Camposampiero.